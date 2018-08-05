Александр Егоров: "Ещенко был эмоционален в оценке судейства в матче "Локомотив"-"Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Владимир Москалев достойно справился с матчем 2-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (0:0).

- У Владимира Москалева были помарки, но в целом он достойно провел игру, справился, - цитирует Егорова РИА Новости. - Судья может записать себе этот матч в актив. После таких игр арбитры вырастают в уровне.

Он также прокомментировал заявление защитника "Спартака" Андрея Ещенко, который в перерыве матча сказал, что судья не дает играть.

- Это эмоции, Андрей находился на поле, некоторые решения ему могли казаться ошибочными. Если вы ему позвоните и спросите, не думаю, что сейчас, после разбора игры, он скажет то же самое, - заявил Егоров.