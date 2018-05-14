Александр Егоров: "Чистяков проходит проверку на детекторе лжи? Это его личное дело"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию "СЭ" о том, что арбитр премьер-лиги Артем Чистяков прилетел в Москву, чтобы по собственной инициативе пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи).

- Проходит и проходит - это его личное дело. Я не в курсе, - так отреагировал Егоров на вопрос корреспондента "СЭ".

- То есть с вами он этот не обсуждал?

- Я с ним не общался с того момента, как он скрыл факт ходьбы по полю главного тренера "Луча" Александра Григоряна в матче с "Оренбургом".

Ранее корреспондент "СЭ" Александр Бобров предположил, что действия рефери из Азова связаны с его отстранением до конца 2018 года. Это наказание к нему применили после матча 26-го тура "Краснодар" - "Арсенал" (3:0). В нем нападающий "быков" Федор Смолов ошибочно получил от Чистякова желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для него "лишним", и форвард был вынужден пропустить из-за дисквалификации важнейшую игру с ЦСКА. Апелляция "Краснодара", пытавшегося этот "горчичник" аннулировать, была отклонена. Чистяков, по всей видимости, с помощью детектора лжи пытается доказать, что он не замешан ни в каких "заказах", о которых говорили после матча в Краснодаре. (Андрей СИЗЯКИН)