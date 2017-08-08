Александр Долгов - о чудо-голе: "Бил в дальний угол, но не думал, что залетит"

Нападающий молодежной команды "Локомотива" Александр Долгов согласен с тем, что его гол в ворота "Рубина" в матче молодежного первенства России (1:1) похож на мяч, забитый голландцем Марко ван Бастеном в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988. Также он признался, что не думал, что мяч после удара залетит в ворота.

- Ударил в сторону дальней штанги. Бил в дальний угол, но не думал, что залетит, - цитирует пресс-служба клуба Долгова. - Болельщики сравнивают этот гол с мячом ван Бастена? Да, чем-то похоже.

"Локомотив" сравнил гол форварда молодежной команды с мячом ван Бастена Дасаеву