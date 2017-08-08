20:29 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" сравнил гол форварда молодежной команды с мячом ван Бастена Дасаеву

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"Локомотив" на своей странице в Инстаграме сравнил гол нападающего молодежной команды Александра Долгова в ворота "Рубина" в матче молодежного первенства России (1:1) с мячом, забитым голландцем Марко ван Бастеном в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988. 

"Помните шикарный гол Марко ван Бастена в ворота Дасаева в 1988 году? Было круто, несмотря на то, что сборная СССР тогда проиграла. Сегодня нападающий молодёжки "Локо" Александр Долгов забил ничуть не хуже великого голландца. А может даже лучше! Убедитесь сами!" – говорится в сообщении.

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K.Gorlanov

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