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Александр Бородюк: "Я возглавлю "Крылья"? Без комментариев"

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Франк ВЕРКАУТЕРЕН.Веркаутерен остался без "Крыльев"

Бывший капитан и тренер "Крыльев Советов" Александр Бородюк не стал комментировать информацию о том, что он может возглавить самарскую команду после ухода с поста главного тренера Франка Веркаутерена. В гостевом матче 12-го тура чемпионата России самарцы проиграли "Оренбургу" со счетом 0:1.

– Я возглавлю "Крылья"? Без комментариев, – сказал Бородюк корреспонденту "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ.

В 2000 году Бородюк стал играющим тренером "Крыльев" и был признан лучшим игроком команды по оценкам футболистов. После завершения карьеры Бородюк два года работал в самарской команде в тренерском штабе Александра Тарханова

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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