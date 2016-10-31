Александр Бородюк: "Я возглавлю "Крылья"? Без комментариев"

Бывший капитан и тренер "Крыльев Советов" Александр Бородюк не стал комментировать информацию о том, что он может возглавить самарскую команду после ухода с поста главного тренера Франка Веркаутерена. В гостевом матче 12-го тура чемпионата России самарцы проиграли "Оренбургу" со счетом 0:1.

– Я возглавлю "Крылья"? Без комментариев, – сказал Бородюк корреспонденту "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ.

В 2000 году Бородюк стал играющим тренером "Крыльев" и был признан лучшим игроком команды по оценкам футболистов. После завершения карьеры Бородюк два года работал в самарской команде в тренерском штабе Александра Тарханова.