Александр Беленов: "В еврокубках будет круто"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов после победы над "Тосно" (5:0) в матче 30-го тура чемпионата России выразил надежду на то, что в следующем сезоне на играх команды в Лиге Европы будут аншлаги. Уфимцы по итогам турнира заняли шестое место и получили право сыграть во втором по значимости еврокубке.

– Не только мне будет приятно вновь поиграть в Лиге Европы, многие ребята тоже выступали в еврокубках, будет круто, для города это что-то новенькое, надеюсь, что соберется полный стадион, – сказал Беленов. – Верю, что пройдем в группу, а там посмотрим.

– Какие эмоции от сегодняшнего исторического матча?

– Эмоции только самые положительные, мы заняли то место, к которому шли весь сезон, хочется поблагодарить болельщиков, сегодня было очень много народа, всегда приятно играть, когда собирается практически полный стадион, их роль в результате также имеется.

– СМИ то и дело говорят, что Александр Беленов покинет "Уфу". Так ли это на самом деле?

– Я являюсь футболистом "Уфы", пока говорить не о чем. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Напомним, Беленов уже выступал в Лиге Европы в сезоне-2013/14 в составе "Кубани". В этом турнире он провел 10 матчей, в 4 из них он сыграл "на ноль".

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