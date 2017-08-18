Александр Атаманенко: "Абонементная кампания "Спартака" была чемпионской"

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко остался доволен абонементной кампанией на сезон-2017/18. Также он отметил, что поддержка фанатов стала одним из факторов победы красно-белых в чемпионате России в прошлом сезоне.

– Можно с полной уверенностью сказать, что абонементная кампания была чемпионской, - цитирует пресс-служба клуба Атаманенко. - Результаты продаж впечатляют. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то они по количеству выросли на 47 процентов. Общее количество реализованных абонементов по всем каналам продаж – 23 529. Завоевание спартаковцами трофея в минувшем чемпионате России во многом стало возможным потому, что наши болельщики горячо поддерживали команду во всех матчах. Надеюсь, что в нынешнем сезоне их поддержка будет такой же искренней и эмоциональной. Еще раз поздравляю всех с долгожданным чемпионством и благодарю поклонников красно-белых за то, что предпочли сейчас посещать игры не по билетам, а по абонементам.