Александр Алаев: "Самое сильное впечатление от сезона? Победа "Локомотива"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что победа "Локомотива" является для него самым сильным впечатлением сезона. Алаев отдельно поздравил с этим успехом наставника команды Юрия Семина.

– Сезон окончен. Как он вам?

– Пока все-таки еще не окончен. Выдохну, когда состоится последний стыковой матч между представителями премьер-Лиги и ФНЛ (ответные встречи состоятся 20 мая. – Прим. "СЭ"). Тем не менее, действительно, большая часть сезона позади, известен чемпион, участники еврокубков. И лично у меня, как у болельщика, остались самые положительные впечатления. Чемпионат получился одним из самых интересных в истории. Интрига сохранялась до самого конца, шла борьба на всех этажах турнирной таблицы. И все это на фоне подготовки к такому празднику, как чемпионат мира. Вводятся в строй новые арены, растет посещаемость, люди живут футболом. Хочу поздравить футбольный клуб"Локомотив", вернувшийся на вершину после долгого перерыва, поздравляю призеров и участников Лиги Европы, а также их болельщиков. А тем, кто выбыл из премьер-лиги, желаю удачи и скорейшего возвращения. И отмечу людей, которые принимают участие в организации соревнований: это сотрудники всех лиг, судьи, инспекторы, сотрудники юрисдикционных органов. Порой их деятельность не видна, но она очень важна. Спасибо за качественную работу! Благодарю и журналистов за объективное освещение чемпионата.

– Самое сильное впечатление от сезона?

– Победа "Локомотива", которую вряд ли в начале сезона мог кто-то предсказать. Хотя то, как стабильно провели чемпионат железнодорожники, очень впечатляет. Отдельно поздравляю Юрия Павловича Семина.

Полное интервью Александра Алаева