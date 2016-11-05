Алан Гатагов: "Перед матчем "Локомотив" - "Анжи" в 2011 году в голове сидело, что что-то не так"

Полузащитник "Левадии" Алан Гатагов в преддверии матча 13-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Анжи" вспомнил нашумевшую игру 2011 года между этими клубами. Футболист отметил, что был удивлен последовавшему увольнению Юрия Красножана.

– "Локо" в субботу принимает "Анжи". Сумеют ли подопечные Семина одолеть южан?

– Сложно выделить фаворита. "Анжи" набрал хороший ход, да и сама команда неуступчивая. Скорее всего, матч завершится вничью. А сама игра получится очень интересной, вязкой.

– У многих эта пара команд ассоциируется с матчем 2011 года, после которого уволили Юрия Красножана. Что помните о той игре?

– Я принимал в ней участие. За "Анжи" тогда играл Роберто Карлос. Помню, я вышел в старте, но после первого тайма меня поменяли. До матча было какое-то напряжение. За два-три дня до игры пошла непонятная шумиха. Неприятно было играть и тяжело, потому что в голове сидело, что что-то в этой игре не так, все ее обсуждают. Неприятный матч.

– Как отнеслись тогда к разговорам, что было что-то нечисто?

– Старался не слушать этого и не замечать. Говорят всегда много. Было много матчей, которые обсуждали в таком ключе. Мне на тот момент надо было выйти и показать себя. Дали шанс, и я вроде неплохо обыграл.

– Удивились увольнению Красножана?

– Да. Нас отпустили дней на десять. Я поехал на море отдохнуть. Утром позвонили и сказали, что тренера у нас больше нет. Конечно, удивился, потому что мы очень хорошо шли. Мне до сих пор все это непонятно.

– И официальные причины увольнения – за "упущения, допущенные в работе" тоже удивили?

– Непонятно вообще. Только руководство "Локомотива" и сам Красножан все знают.

– Может, Ольга Смородская за что-то невзлюбила Красножана?

– Не могу сказать. Мы же не были в кабинете и не знаем всего. У них там свое. То, что в раздевалке, – это в раздевалке, а то, что у них, – они решают.

– Этой осенью в нашем чемпионате вновь заговорили о странных матчах. Есть проблема?

– Я думаю, нет, у нас все это быстро пресекается. Даже не хочется допускать мысли, что в моей родной стране есть что-то такое. Сейчас на фоне историй с допинговыми скандалами хочется больше защищать наш футбол. Нет никаких шумих. Это лишний накал перед матчами. Футболистам потом очень сложно выходить на поле и играть, потому что, если он ошибется, будут обвинять. Хотелось бы, чтобы такие разговоры пресекались и наказывались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)