22:46 | Футбол — РПЛ

Акинфеев вышел на шестое место по матчам в чемпионате


Матч против "Крыльев Советов" (0:0) стал для Игоря Акинфеева 398-м в чемпионате России. Голкипер ЦСКА  вышел на шестое место в списке гвардейцев турнира, обогнав Руслана Аджинджала.

Больше 400 встреч в высшем дивизионе провели всего пять футболистов, а рекорд турнира установил Сергей Игнашевич - 489. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Клубы

Матчи

Голы

Сергей ИГНАШЕВИЧ

1999-2018

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

41

Сергей СЕМАК

1993-2004, 2006-2014

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Дмитрий ЛОСЬКОВ

1992-1993, 1995-2012, 2017

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Игорь СЕМШОВ

1996-20014

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2001-2018

Торпедо-ЗИЛ

402

9

Игорь АКИНФЕЕВ

2003-н.в.

ЦСКА

398

-306

Руслан АДЖИНДЖАЛ

1996-1998, 2001-2003, 2005-2015

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

21

Валерий ЕСИПОВ

1992-2007

Факел, Ротор, Сатурн

390

88

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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