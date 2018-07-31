Акинфеев вышел на шестое место по матчам в чемпионате

Матч против "Крыльев Советов" (0:0) стал для Игоря Акинфеева 398-м в чемпионате России. Голкипер ЦСКА вышел на шестое место в списке гвардейцев турнира, обогнав Руслана Аджинджала.

Больше 400 встреч в высшем дивизионе провели всего пять футболистов, а рекорд турнира установил Сергей Игнашевич - 489. (Кирилл БУРДАКОВ)

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