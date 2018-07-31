Акинфеев вышел на шестое место по матчам в чемпионате

Матч против "Крыльев Советов" (0:0) стал для Игоря Акинфеева 398-м в чемпионате России. Голкипер ЦСКА вышел на шестое место в списке гвардейцев турнира, обогнав Руслана Аджинджала.
Больше 400 встреч в высшем дивизионе провели всего пять футболистов, а рекорд турнира установил Сергей Игнашевич - 489. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
1999-2018
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
41
|
Сергей СЕМАК
|
1993-2004, 2006-2014
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Игорь СЕМШОВ
|
1996-20014
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2001-2018
|
Торпедо-ЗИЛ
|
402
|
9
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2003-н.в.
|
ЦСКА
|
398
|
-306
|
Руслан АДЖИНДЖАЛ
|
1996-1998, 2001-2003, 2005-2015
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
21
|
Валерий ЕСИПОВ
|
1992-2007
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390
|
88