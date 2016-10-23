Акинфеев установил рекорд чемпионата

Выйдя на поле в матче 11-го тура премьер-лиги против "Локомотива", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству матчей за один клуб. Для голкипера армейцев эта встреча стала 350-й в чемпионате, в то время как предыдущий рекордсмен – Валерий Есипов – провел за "Ротор" 349 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей за один клуб в чемпионатах России