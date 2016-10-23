Акинфеев установил рекорд чемпионата

Выйдя на поле в матче 11-го тура премьер-лиги против "Локомотива", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству матчей за один клуб. Для голкипера армейцев эта встреча стала 350-й в чемпионате, в то время как предыдущий рекордсмен – Валерий Есипов – провел за "Ротор" 349 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, проведшие наибольшее число матчей за один клуб в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клуб
|
Годы выступления
|
Матчи
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2003-н.в.
|
350
|
Валерий ЕСИПОВ
|
Ротор
|
1994-2004
|
349
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
ЦСКА
|
2004-н.в.
|
343
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
2002-н.в.
|
334
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
Зенит
|
1999-2015
|
328
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак
|
1995-2008
|
324
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Локомотив
|
1997-2007, 2010-2012
|
321
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
2002-н.в.
|
309
|
Владимир МАМИНОВ
|
Локомотив
|
1993-2008
|
291
|
Артур ПАГАЕВ
|
Алания
|
1992-2005
|
290
pravda1979
Игоря можно конечно поздравить с этим фактом, который произошел по нескольким причинам. Первая- Валерий Газзаев. (Именно он в свое время поверил в юнца, который дебютировал за армейцев в Самаре с Крыльями Советов и кстати, отразил пенальти.) Вторая- сам Акинфеев, его талант, кто бы что ни говорил. Игорь сумел вернуться на прежний-высокий уровень, после тяжелой травмы, не играя целый год. Он сумел не раскиснуть после чемпионата мира и ляпа с Корейской сборной. А сломаться было-то легко. Вспомним хотя бы Александра Филимонова. Третья- Гинер. Да, да. Президент ЦСКА сумел создатб таеие условия в клубе, что многие лидер ы никуда не стремчтся уйти. Это и плюс конечно и миус одновременно. Но именно благодаря этим фактам мы сегодня наблюдаем не побоюсь этих сллв-историческое событие. Браво- Игорь.
17:45
Helicopter
Вот так стабильно и Чемпионства штампуются. Главное стержень, а не труба.
17:37
6_Lesni4ij
Новые рекорды на всех фронтах! )
17:34
Посол Юпитера
alx36, причём есть большая вероятность, что после конца этого сезона в первой тройке будет три армейца. Интересно, кто из действующих игроков идёт сразу за ними, не Рыжиков ли?
17:31
shpasic
рекорды так и липнут!
17:15
alx36
Интересно, что все из списка, у кого серии еще продолжаются - ЦСКА.
17:02
ЮКИ
свежей травки коням немедля!
17:00
56rus
рекорд за рекордом бьет)) но в Лиге чемпионов куда интереснее рекорд))) в нашей шаражке-продажке - рфпл он хорош, а в реальных условиях спорта слаб
16:57
shpasic
Владимир МАМИНОВ Локомотивй
16:45