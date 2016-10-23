16:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев установил рекорд чемпионата

0
0
0
9

Выйдя на поле в матче 11-го тура премьер-лиги против "Локомотива", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству матчей за один клуб. Для голкипера армейцев эта встреча стала 350-й в чемпионате, в то время как предыдущий рекордсмен – Валерий Есипов – провел за "Ротор" 349 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей за один клуб в чемпионатах России

Игрок

Клуб

Годы выступления

Матчи

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2003-н.в.

350

Валерий ЕСИПОВ

Ротор

1994-2004

349

Сергей ИГНАШЕВИЧ

ЦСКА

2004-н.в.

343

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

ЦСКА

2002-н.в.

334

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Зенит

1999-2015

328

Егор ТИТОВ

Спартак

1995-2008

324

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Локомотив

1997-2007, 2010-2012

321

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

ЦСКА

2002-н.в.

309

Владимир МАМИНОВ

Локомотив

1993-2008

291

Артур ПАГАЕВ

Алания

1992-2005

290
0
0
0
9
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

pravda1979

Игоря можно конечно поздравить с этим фактом, который произошел по нескольким причинам. Первая- Валерий Газзаев. (Именно он в свое время поверил в юнца, который дебютировал за армейцев в Самаре с Крыльями Советов и кстати, отразил пенальти.) Вторая- сам Акинфеев, его талант, кто бы что ни говорил. Игорь сумел вернуться на прежний-высокий уровень, после тяжелой травмы, не играя целый год. Он сумел не раскиснуть после чемпионата мира и ляпа с Корейской сборной. А сломаться было-то легко. Вспомним хотя бы Александра Филимонова. Третья- Гинер. Да, да. Президент ЦСКА сумел создатб таеие условия в клубе, что многие лидер ы никуда не стремчтся уйти. Это и плюс конечно и миус одновременно. Но именно благодаря этим фактам мы сегодня наблюдаем не побоюсь этих сллв-историческое событие. Браво- Игорь.

17:45

Helicopter

Вот так стабильно и Чемпионства штампуются. Главное стержень, а не труба.

17:37

6_Lesni4ij

Новые рекорды на всех фронтах! )

17:34

Посол Юпитера

alx36, причём есть большая вероятность, что после конца этого сезона в первой тройке будет три армейца. Интересно, кто из действующих игроков идёт сразу за ними, не Рыжиков ли?

17:31

shpasic

рекорды так и липнут!

17:15

alx36

Интересно, что все из списка, у кого серии еще продолжаются - ЦСКА.

17:02

ЮКИ

свежей травки коням немедля!

17:00

56rus

рекорд за рекордом бьет)) но в Лиге чемпионов куда интереснее рекорд))) в нашей шаражке-продажке - рфпл он хорош, а в реальных условиях спорта слаб

16:57

shpasic

Владимир МАМИНОВ Локомотивй

16:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ