Акинфеев - №1 по "сухарям". Он сыграл 300 матчей в карьере на ноль

Матч 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам.
194 "сухарей" пришлись на чемпионат России, 22 - на Кубок, Суперкубок России (включая один - на Кубок премьер-лиги), 36 - на еврокубки, 48 - на сборную.
Вратарь. Капитан. Легенда. 🔴🔵– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 декабря 2018 г.
Сегодня Игорю Акинфееву покорилось еще одно эпохальное достижение: он первым среди отечественных вратарей сыграл 300 матчей на ноль 👏
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Никто прежде в истории отечественного футбола не мог похвастать подобными цифрами на высоком уровне. Максимальный результат был у Рината Дасаева, который с учетом матчей в чемпионате Испании, провел 252 матча на ноль. (Алексей Мороз)
Сухие матчи Акинфеева по годам
|
Год
|
ЧР
|
КР
|
ЛЧ
|
КУ
|
ЛЕ
|
КПЛ
|
СК
|
СБ
|
Итого
|
2003
|
6
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
8
|
2004
|
14
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
2005
|
15
|
3
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
4
|
28
|
2006
|
12
|
5
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
28
|
2007
|
5
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
8
|
2008
|
12
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
18
|
2009
|
10
|
2
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
18
|
2010
|
10
|
1
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
3
|
18
|
2011
|
9
|
1
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
14
|
2012
|
11
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
7
|
19
|
2013
|
13
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
17
|
2014
|
14
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
21
|
2015
|
12
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
18
|
2016
|
16
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
20
|
2017
|
20
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
27
|
2018
|
15
|
-
|
1
|
-
|
2
|
-
|
1
|
1
|
20
|
Итого
|
194
|
19
|
16
|
11
|
9
|
1
|
2
|
48
|
300
ЧР - чемпионат России, КР - Кубок России, ЛЧ - Лига чемпионов, КУ - Кубок УЕФА, ЛЕ - Лига Европы, КПЛ - Кубок премьер-лиги, СК - Суперкубок России, СБ - сборная России