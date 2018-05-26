10:23 | Футбол — РФПЛ

"Ак Барс" попрощался с вратарем "Рубина" Сергеем Рыжиковым


Хоккейный "Ак Барс" попрощался с экс-вратарем футбольного "Рубина" Сергеем Рыжиковым. 37-голкипер этим летом покидает "Рубин", в составе которого выступал 10 сезонов.

– 11 славных лет в Казани подошли к концу. Сергей Рыжиков покидает "Рубин", но остаётся болельщиком "Ак Барса"! Будем рады снова видеть отличного вратаря на матчах нашей команды, – отмечается в сообщении "Ак Барса".

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