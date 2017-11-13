Ахмед Муса: "ЦСКА и сейчас – серьезная сила"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, не сомневается в том, что армейцы будут вести борьбу за чемпионство до последнего тура. По словам форварда, красно-синие до сих пор являются сильной командой.

– Вы сказали, что смотрите матчи ЦСКА. При вас он был сильнее? – вопрос Мусе.

– Ну, я бы не стал говорить. ЦСКА и сейчас – серьезная сила. Да, может, результаты не такие классные, как в прошлые годы. Ситуация непростая. Но при мне ЦСКА и не такое отставание от первого места отыгрывал. Так что борьба будет идти до конца.

– И все-таки, почему у вас в Англии так мало игровой практики?

– Я оказался в совсем другой среде – в этом дело. Так бывает. Что тут сказать. Могу лишь повторить: делаю все возможное, чтобы вернуться на свой максимум и играть чаще. (Филипп ПАПЕНКОВ)