"Ахмат" - "Урал": Олег Иванов - в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Урала" на матч 28-го тура чемпионата России. В основной состав грозненцев возвращается полузащитник Олег Иванов. Он пропускал встречу 27-го тура против "Спартака" (3:1) из-за перебора желтых карточек.



"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Бериша, Исмаэл, Митришев.

Запасные: Шепляков, Родолфу, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Ахъядов, Вье Аблае, Балай, Лео Жаба.



"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.



Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Бевеев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Глушков, Егорычев, Портнягин.



Матч "Ахмат" - "Урал" пройдет сегодня, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.