15:35 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" - "Урал": Олег Иванов - в стартовом составе хозяев


Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Урала" на матч 28-го тура чемпионата России. В основной состав грозненцев возвращается полузащитник Олег Иванов. Он пропускал встречу 27-го тура против "Спартака" (3:1) из-за перебора желтых карточек.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Бериша, Исмаэл, Митришев.

Запасные: Шепляков, Родолфу, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Ахъядов, Вье Аблае, Балай, Лео Жаба.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Бевеев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Глушков, Егорычев, Портнягин.

Матч "Ахмат" - "Урал" пройдет сегодня, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. 

Ахмат - Урал

 

 

  

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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