"Ахмат" проиграл "Ваккеру", "Урал" - "Марибору"

"Ахмат" уступил "Ваккеру" в контрольном матче - 0:2. В другой игре "Урал" разгромлен "Марибором".
Контрольный матч
"Ваккер" (Австрия) - "АХМАТ" (Россия) - 2:0 (2:0)
Голы: Харрер, 18 (1:0). Дедич, 20 (2:0).
"Ахмат", стартовый состав: Шепляков, Уциев, Родолфу, Плиев, Адамов, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Митришев, Кадыров, Мбенг.
"Марибор" (Словения) - "УРАЛ" (Россия) - 3:0 (1:0)
Голы: Таварес, 33 (1:0). Вршич, 72 (2:0). Ахмеди, 82 (3:0).
"Урал": Годзюр (Баклов, 46), Балажиц (Ароян, 46), Меркулов, Фидлер, Кулаков, Емельянов (Хозин, 64), Бавин, Глушков (Бевеев, 64), Егорычев, Бикфалви (Данцев, 56), Юсупов (Димитров, 56. Ильин, 56).
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/06/23/reg-ufo/v-rostov-pribyl-prezident-iuzhnoj-korei-mun-chzhe-in.html