Агент защитника "Нюрнберга": "К Левину нет нового интереса из России"

Гидо Николай, представитель защитника "Нюрнберга" Эдуарда Левина, заявил "СЭ", что клубы РФПЛ пока не делали предложений его клиенту. При этом в январе Николай упоминал о диалоге с представителями нескольких российских команд. По ряду данных, футболист входил в сферу интересов "Спартака".

- Нового интереса из России к Левину сейчас нет, - заявил Николай.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 32 матча за "Нюрнберг" во второй бундеслиге. Соглашение с этим клубом рассчитано до июня 2020 года. Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Левина в 2,5 миллиона евро.(Евгений БЕЛОУСОВ)

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