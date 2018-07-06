Агент: "Ташаевым интересовались четыре европейских клуба"

Полузащитник Александр Ташаев, сегодня перешедший в "Спартак", был интересен нескольким клубам в России и за ее пределами. 24-летний хавбек подписал 4-летний контракт с красно-белыми.

- Варианты (с другими клубами) были. И в России, и в Европе, - цитирует РИА Новости агента Ташаева Алана Агузарова. - Если говорить конкретнее, то ещё два российских клуба и четыре европейских (интересовались). Не хотел бы говорить о цифрах (контракта), Ташаев перешел в "Спартак" в статусе свободного агента, а те денежные обязательства, которые возникают в связи с расторжением контракта и уходом из "Динамо", будут выполнены в срок и в полном объеме.

Ранее Ташаев выступал в составе "Динамо" с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах в составе бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

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