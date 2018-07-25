Агент сообщил об уходе Джорджевича из "Зенита"

Игор Глушевич, представитель нападающего "Зенита" Луки Джорджевича, сообщил "СЭ" о том, что его клиент покидает петербургский клуб. Агент добавил, что 24-летний форвард может оказаться в английской премьер-лиге.

- Джорджевич уходит из "Зенита", - сказал Глушевич. - Куда? "Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к нему.

Джорджевич подписал контракт с "Зенитом" в 2012 году, за это время он провел 18 матчей в премьер-лиге за сине-бело-голубых и забил один гол. Весь прошлый сезон черногорец провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В чемпионате России форвард сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов.

В Англии для получения разрешения на работу иностранному футболисту нужно провести определенное количество матчей. В 2015 году Футбольная ассоциация ужесточила правила получения рабочей визы и ввела следующую формулу: если национальная сборная игрока входит в топ-10 текущего рейтинга ФИФА, то он должен сыграть в 30 процентах ее матчей за последние два года. Если сборная занимает место с 11-го по 20-е, то в 45 процентах игр. Если с 21-го по 30-е – в 60 процентах. Если с 31-го по 50-е – в 75 процентах. Если сборная находится в рейтинге ниже, то клубу нужно доказать "особый талант" футболиста. (Гоша ЧЕРНОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

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