Агент: "После того как Геркус обманул нас в третий раз, общаться по Миранчуку не вижу смысла"

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Павел Андреев сообщил, почему не удалось оформить трансфер в "Рубин". По его словам, железнодорожники выдвинули предложение в пять миллионов плюс 250 тысяч евро.
– Три раза Фахриев (спортивный директор "Рубина") встречался с Геркусом и просил решить вопрос с трансфером до конца января, – цитирует Андреева "Матч ТВ". – Для казанцев было важно, чтобы Леша поехал на третий сбор "Рубина" и успел адаптироваться в новой команде. По нашей информации, "Рубин" предложил за Миранчука пять миллионов евро. Ответное предложение от "Локомотива" – пять миллионов плюс 250 тысяч евро в случае попадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне плюс десять процентов от следующего трансфера игрока – казанцы получили всего за четыре дня до закрытия трансферного окна. Исходя из чисто футбольных, а не финансовых соображений, "Рубин" отказался от этого трансфера, отложив вопрос до лета. Не берусь гарантировать, но если бы эти условия были озвучены в конце января, то "Рубин", возможно, и согласился бы на этот трансфер.
– Вы обговаривали условия личного контракта Алексея Миранчука с "Рубином"?
– Конечно, нет. Мы могли это обсуждать только после того как "Рубин" подписал бы трансферный договор с "Локомотивом". Мы обсуждали с игроком лишь возможность такого перехода, но не условия будущего соглашения с новым клубом.
– Когда вы последний раз общались с Геркусом?
– После того как Геркус обманул нас в третий раз, общаться с ним по Алексею Миранчуку я не вижу смысла. Мы будем действовать строго в рамках регламента. Нужно будет Леше отработать до конца контракта – отработаем. Будет возможности уйти – уйдем в соответствии с регламентом. Все по закону.
Korvin
Вот эта гнида, извиняюсь, но другого слова для него нет. Итак эта гнида будет говорить об обмане? Сычёву помог, Аршавину помог...) Один из Спартака ушёл, второй уйти не мог из Зенита) Красавец... Ваше место возле параши, но таких не сажают, почему то...(
20:12
Ботаникум
Какой "геркус", тем более со "звенитовским" прошлым, не хочет иметь "свою" ДОЛЯХУ??? Существующая система рекрутирования кадров для занятия "тёпленьких кресел" отсеивает таковых на стадии "начальной школы"!!!
19:44