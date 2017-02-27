Агент: "После того как Геркус обманул нас в третий раз, общаться по Миранчуку не вижу смысла"

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Павел Андреев сообщил, почему не удалось оформить трансфер в "Рубин". По его словам, железнодорожники выдвинули предложение в пять миллионов плюс 250 тысяч евро.

– Три раза Фахриев (спортивный директор "Рубина") встречался с Геркусом и просил решить вопрос с трансфером до конца января, – цитирует Андреева "Матч ТВ". – Для казанцев было важно, чтобы Леша поехал на третий сбор "Рубина" и успел адаптироваться в новой команде. По нашей информации, "Рубин" предложил за Миранчука пять миллионов евро. Ответное предложение от "Локомотива" – пять миллионов плюс 250 тысяч евро в случае попадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне плюс десять процентов от следующего трансфера игрока – казанцы получили всего за четыре дня до закрытия трансферного окна. Исходя из чисто футбольных, а не финансовых соображений, "Рубин" отказался от этого трансфера, отложив вопрос до лета. Не берусь гарантировать, но если бы эти условия были озвучены в конце января, то "Рубин", возможно, и согласился бы на этот трансфер.

– Вы обговаривали условия личного контракта Алексея Миранчука с "Рубином"?

– Конечно, нет. Мы могли это обсуждать только после того как "Рубин" подписал бы трансферный договор с "Локомотивом". Мы обсуждали с игроком лишь возможность такого перехода, но не условия будущего соглашения с новым клубом.

– Когда вы последний раз общались с Геркусом?

– После того как Геркус обманул нас в третий раз, общаться с ним по Алексею Миранчуку я не вижу смысла. Мы будем действовать строго в рамках регламента. Нужно будет Леше отработать до конца контракта – отработаем. Будет возможности уйти – уйдем в соответствии с регламентом. Все по закону.