Агент: "Не знаю, стоит ли Сарри уходить из серии A в "Зенит"

Федерико Пасторелли, представитель главного тренера "Челси" Антонио Конте, поделился мнением с "СЭ" о перспективах рулевого "Наполи" Маурицио Сарри возглавить "Зенит". По информации "СЭ", в пятницу руководство питерцев может сделать выбор в пользу Сарри или Сергея Семака из "Уфы".
– Сарри может стать тренером "Зенита", но я не знаю, стоит ли ему уходить из "Наполи" и из Серии А в "Зенит" и чемпионат России. К тому же без участия в Лиге чемпионво на будущий сезон, - сказал Пасторелли. (Игорь НОВИКОВ)
В минувшем сезоне "Зенитом" руководил другой итальянский тренер Роберто Манчини. По окончании сезона он покинул команду, возглавив сборную Италии.
Aha
НЕ стоит. деньги не главное. Сарри не бедный человек -вон Челси его хочет, нафиг ему наше болото
11:32
Очень плохой мальчик
Да ладно,все знают что дело в деньгах.Предложат энную сумму-и тогда и про ЛЧ не вспомнят)
11:19