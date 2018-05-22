10:55 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Не знаю, стоит ли Сарри уходить из серии A в "Зенит"

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Федерико Пасторелли, представитель главного тренера "Челси" Антонио Конте, поделился мнением с "СЭ" о перспективах рулевого "Наполи" Маурицио Сарри возглавить "Зенит"По информации "СЭ", в пятницу руководство питерцев может сделать выбор в пользу Сарри или Сергея Семака из "Уфы"

– Сарри может стать тренером "Зенита", но я не знаю, стоит ли ему уходить из "Наполи" и из Серии А в "Зенит" и чемпионат России. К тому же без участия в Лиге чемпионво на будущий сезон, - сказал Пасторелли. (Игорь НОВИКОВ)

В минувшем сезоне "Зенитом" руководил другой итальянский тренер Роберто Манчини. По окончании сезона он покинул команду, возглавив сборную Италии.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Aha

НЕ стоит. деньги не главное. Сарри не бедный человек -вон Челси его хочет, нафиг ему наше болото

11:32

Очень плохой мальчик

Да ладно,все знают что дело в деньгах.Предложат энную сумму-и тогда и про ЛЧ не вспомнят)

11:19

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