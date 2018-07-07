Агент: "Не получал предложений по Джуджаку из России"

Карол Ксонто, представитель хавбека сборной Венгрии Балажа Джуджака, рассказал "СЭ", что его клиент вряд ли вернется в Россию.

- В конце июня Джуджак стал свободным агентом. Может ли он продолжить карьеру в нашей стране? - вопрос Ксонто.

- По нему мы не получали предложений из России.

В чемпионате России Джуджак выступал за "Анжи" (2011/12) и "Динамо" (2011-2015). Последние два сезона 31-летний венгерский футболист провел в ОАЭ в "Аль-Вахда": на его счету 6 голов и 8 результативных передач в 20 матчах. (Игорь НОВИКОВ)

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