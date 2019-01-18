Агент: "На данный момент переход Ганцко в "Зенит" невозможен"

Бранислав Ярушек, официальный представитель защитника "Фиорентины" Давида Ганцко, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Зенит" планировал арендовать 21-летнего футболиста. Как сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, питерцы предложили 500 тысяч евро за аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. По данным источника, руководство "фиалок" отклонило данное предложение.

- На данный момент переход Ганцко в "Зенит" невозможен, - сказал Ярушек.

Отметим, что "Фиорентина" приобрела Ганцко у "Жилины" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел два матча в чемпионате Италии. (Игорь Новиков)

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