Агент Эль-Юнусси: "Зенит"? Переговоров с российскими клубами мы не ведем"

Ферхат Чифчи, представитель полузащитника "Базеля" Мохамеда Эль-Юнусси, опроверг информацию об интересе "Зенита" к его клиенту. Ранее в российских СМИ появилась новость о том, что петербургский клуб, якобы, заинтересован в приобретении 23-летнего норвежского хавбека.

– Впервые слышу об интересе "Зенита" к Эль-Юнусси, ничего об этом не знаю, – сообщил Чифчи. – Переговоров с российскими клубами мы не ведем. (Гоша ЧЕРНОВ)

Эль-Юнусси выступает за швейцарскую команду с 2016 года. За это время он принял участие в 65 матчах, забив 16 мячей и отдав 24 результативные передачи.