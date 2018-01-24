СМИ: "Зенит" может заплатить 12 миллионов евро за игрока "Базеля"

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Базеля" Мохамед Эль-Юнусси, сообщают "Невские новости". Главный тренер российского клуба Роберто Манчини пытался приобрести 23-летнего норвежца еще в прошлом году.
Отмечается, что за Эль-Юнусси швейцарская команда запросит порядка 12 миллионов евро, сам футболист хочет сменить клуб летом, так как "Базель" играет весной в Лиге чемпионов. Эль-Юнусси провел 65 матчей за "Базель" с 2016 года, забил 16 мячей и сделал 24 результативные передачи.
Al Rains
А чо так мало??? Халявное народное достояние всё покроет...когда уже народ своё отберёт у этих хапуг???
19:37
SS-1525-Sergey
Магомедов только и не хватает в клубе, так что не будет его!
18:51
К.Б.Ын
Марокканца уже хотят . Значит, опять правительство повысит тарифы на ЖКХ./
18:02
Хома Сапиенс
Эль-нусси, Дриусси и Куусюси. История Звенита. Газпромбанк.
17:45
visp1961
Просят 12-ть Газпром даст 20-ть, чтобы наверняка!
17:03
shpasic
норвежец Мохамед из Базеля.
16:43
Millwall82
Статистика впечатляет и молодой еще.
16:31