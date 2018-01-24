СМИ: "Зенит" может заплатить 12 миллионов евро за игрока "Базеля"

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Базеля" Мохамед Эль-Юнусси, сообщают "Невские новости". Главный тренер российского клуба Роберто Манчини пытался приобрести 23-летнего норвежца еще в прошлом году.

Отмечается, что за Эль-Юнусси швейцарская команда запросит порядка 12 миллионов евро, сам футболист хочет сменить клуб летом, так как "Базель" играет весной в Лиге чемпионов. Эль-Юнусси провел 65 матчей за "Базель" с 2016 года, забил 16 мячей и сделал 24 результативные передачи.