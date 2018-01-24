16:27 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Зенит" может заплатить 12 миллионов евро за игрока "Базеля"

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"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Базеля" Мохамед Эль-Юнусси, сообщают "Невские новости". Главный тренер российского клуба Роберто Манчини пытался приобрести 23-летнего норвежца еще в прошлом году.

Отмечается, что за Эль-Юнусси швейцарская команда запросит порядка 12 миллионов евро, сам футболист хочет сменить клуб летом, так как "Базель" играет весной в Лиге чемпионов. Эль-Юнусси провел 65 матчей за "Базель" с 2016 года, забил 16 мячей и сделал 24 результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Al Rains

А чо так мало??? Халявное народное достояние всё покроет...когда уже народ своё отберёт у этих хапуг???

19:37

SS-1525-Sergey

Магомедов только и не хватает в клубе, так что не будет его!

18:51

К.Б.Ын

Марокканца уже хотят . Значит, опять правительство повысит тарифы на ЖКХ./

18:02

Хома Сапиенс

Эль-нусси, Дриусси и Куусюси. История Звенита. Газпромбанк.

17:45

visp1961

Просят 12-ть Газпром даст 20-ть, чтобы наверняка!

17:03

shpasic

норвежец Мохамед из Базеля.

16:43

Millwall82

Статистика впечатляет и молодой еще.

16:31