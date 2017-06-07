Агент: "Ари имеет несколько предложений из других стран"

Оливер Кабрера, агент нападающего "Краснодара" Ари, сообщил "СЭ", что бразилец имеет несколько вариантов продолжения карьеры за пределами России. При этом остается неизвестным, выкупит ли контракт форварда "Локомотив", в составе которого футболист провел вторую часть сезона-2016/17 на правах аренды.
- Пока неизвестно, останется ли Ари в "Локомотиве", - сказал Кабрера. - На текущий момент он имеет несколько предложений из других стран. Когда наступит ясность о его будущем? Думаю, к концу недели информация может появиться.
Отметим, что 31-летний форвард сыграл за "Локомотив" 12 матчей, забил в них шесть мячей и выполнил одну голевую передачу. В первой части сезона нападающий провел за "Краснодар": 19 встреч, семь голов и пять голевых передач. (Павел ГУРЕВИЧ)
зенит-супер-чемпион
я надеюсь из африканских.
13:25
kolan
Китай, Казахстан
13:24
abs68
Собирать чемоданы надо, а не языком трепать и время тратить!!
13:09
Vadix
даст бог у он наконец-то отсюда уедет
12:56