12:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент: "Ари имеет несколько предложений из других стран"

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Оливер Кабрера, агент нападающего "Краснодара" Ари, сообщил "СЭ", что бразилец имеет несколько вариантов продолжения карьеры за пределами России. При этом остается неизвестным, выкупит ли контракт форварда "Локомотив", в составе которого футболист провел вторую часть сезона-2016/17 на правах аренды.

- Пока неизвестно, останется ли Ари в "Локомотиве", - сказал Кабрера. - На текущий момент он имеет несколько предложений из других стран. Когда наступит ясность о его будущем? Думаю, к концу недели информация может появиться.

Отметим, что 31-летний форвард сыграл за "Локомотив" 12 матчей, забил в них шесть мячей и выполнил одну голевую передачу. В первой части сезона нападающий провел за "Краснодар": 19 встреч, семь голов и пять голевых передач. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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зенит-супер-чемпион

я надеюсь из африканских.

13:25

kolan

Китай, Казахстан

13:24

abs68

Собирать чемоданы надо, а не языком трепать и время тратить!!

13:09

Vadix

даст бог у он наконец-то отсюда уедет

12:56