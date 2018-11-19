Адвокат заявил об отказе суда рассмотреть возможность освобождения Мамаева под залог

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" рассказал об отказе в освобождении подзащитного под залог. Аппеляционная жалоба не была рассмотрена судом.

– Сегодня, в соответствии с письмом председателя Тверского районного суда Москвы, мне возвращена без рассмотрения уже апелляционная жалоба на отказ в принятии к рассмотрению ранее заявленного в суд ходатайства о применении в отношении Павла Мамаева меры пресечения в виде залога, – сказал Бушманов. – Возможность заявления такого ходатайства и обязанность его незамедлительного рассмотрения судом прямо предусмотрено не только Уголовно-процессуальным кодексом, но и руководящим Постановлением Пленума Верховного Суда РФ. Прав на обжалование "отказных решений" также никто не отменял. (Игорь Новиков)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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