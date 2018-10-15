Адвокат Пака обратил внимание на награждение чиновника указом Путина.

Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян в "сториз" Инстаграма опубликовал скриншот новости о награждении его подзащитного указом Президента РФ Владимира Путина. 11 октября Пак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени "за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей".

Напомним, Пак пострадал в драке с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым в одном из московских кафе. Оба игрока находятся в СИЗО до 8 декабря.