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Адвокат Пака обратил внимание на награждение чиновника указом Путина

Адвокат Пака обратил внимание на награждение чиновника указом Путина.
Адвокат Пака обратил внимание на награждение чиновника указом Путина.
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Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян в "сториз" Инстаграма опубликовал скриншот новости о награждении его подзащитного указом Президента РФ Владимира Путина. 11 октября Пак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени "за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей". 

Напомним, Пак пострадал в драке с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым в одном из московских кафе. Оба игрока находятся в СИЗО до 8 декабря.

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