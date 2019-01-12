Адвокат Мамаева: "Павел не против, если на матч в "Бутырке" пригласят Пака, Гайсина и Соловчука"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" об организации футбольного матча в столичном СИЗО-2 "Бутырка", в котором примет участие игрок. Напомним, он, а также форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в изоляторе в качестве обвиняемых за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.



– Вчера встречался с Павлом, мы очень подробно обсуждали в том числе и подготовку к проведению этого матча, – сказал Бушманов. – Мамаев внес определенные предложения, поделился идеями как все должно выглядеть с его профессиональной точки зрения. Пока четко не определены участники команд, еще окончательно не решен вопрос с тем, будут ли играть Кокорины и Протасовицкий. Мероприятие будет благотворительное, игра в мини-футбол, 2-4 команды по 5 человек в каждой. Обсуждается, будут ли это только лица, содержащиеся под стражей, или в матче также примут участие сотрудники СИЗО. Участие в таких играх никак не запрещено по контракту с клубом, угроза для здоровья тоже небольшая: мини-матчи 5х5. К тому же, подобное мероприятие – последнее в истории "Бутырки", которая в скором времени прекратит существование как следственный изолятор. Участники события могут войти в историю этого мрачного места участием в таком ярком событии.



– Что предлагал Мамаев?

– Павел высказал пожелание, чтобы кто-то из действующих футболистов, или же из ветеранов тоже принял участие в этой благотворительной акции, чтобы они сыграли за другие команды дабы уравнять силы.



– Насколько сейчас все готово к тому, чтобы матч состоялся?

– Пока обсуждается дата проведения и организационные моменты. Например, кто сможет присутствовать на игре. Это будут либо исключительно сотрудники изолятора, либо могут допустить родственников, у которых есть разрешение на свидание с лицами, содержащимися под стражей. Павел даже не возражает, если на матч пригласят потерпевших по его делу (чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсиная, а также водителя Виталия Соловчука. – Прим. "СЭ"), это может стать дополнительной возможностью для нахождения компромисса, путей для примирения по уголовному делу. Насколько понимаю, Мамаев должен донести свои предложения до руководства СИЗО, чтобы их приняли во внимание.



– Игра будет закрытой?

– Нет, насколько мне ясно из слов Павла, со стороны изолятора есть желание сделать событие открытым. Пригласить СМИ, подробно осветить его, может быть, снять на видео. Также мы с Павлом обсуждали возможность пригласить детей из неблагополучных семей, детей, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Для них это был бы хороший воспитательный пример, они бы увидели, где можно оказаться, если переступить черту закона.



– Известно ли о том, примут ли участие в игре Кокорины и Протасовицкий, проходящие по тому же, что и Мамаев, делу?

– Знаю, что Протасовицкий также выразил желание сыграть, а позиция братьев Кокориных на этот счет нам пока не известна.



– Какова сейчас ситуация с самим делом?

– Сейчас с материалами знакомится сторона потерпевших. Как только она закончит с этим, следствие нас оповестит и передаст материалы по делу для ознакомления. Мы, конечно, не намерены затягивать с этим и хотим, чтобы прокуратура в ближайшее время изучила материалы и приняла решение, которое в том числе может повлиять и на необходимость содержания наших подзащитных под стражей. (Иван Торопцев)