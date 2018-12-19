Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова – об угрозах судье: "Кому-то выгодно дальнейшее удержание под стражей обвиняемых"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова полагает, что анонимное электронное письмо с угрозами и требованием отпустить 27-летнего футболиста питерской команды и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева​ на свободу является провокацией со стороны лиц, которые заинтересованы в дальнейшем удержании под стражей обвиняемых.

Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожают убийством

– Неожиданно прояснились истинные мотивы решения Мосгорсуда от 18 декабря 2018 года, которые стали очевидны после публикации на сайте МГС информации о поступлении угроз в адрес судьи, в случае оставления под стражей футболистов, – написала Стукалова в своем Инстаграме. – Естественно, после такого рода требований суд не мог принять иного решения. Это означало бы, что он идет на поводу у преступников, что исключено инструкциями и приказами по противодействию подобного рода давления на судебные и другие государственные органы.

Защита считает, что публикации в СМИ о том, что футболистов должны отпустить в указанном судебном заседании, с учетом доводов о несоразмерности содеянному и длительности срока стражи, вызвали противодействие заинтересованных лиц, которые предприняли контрмеры, понимая, что после такого воздействия на суд другого решения не может быть. Под заинтересованными лицами необходимо понимать тех, кому в силу различных причин выгодно дальнейшее удержание под стражей обвиняемых.

Не понятно только психически нездоровому человеку, что любые угрозы в адрес суда влекут обратный эффект и не могут никаким образом облегчить положение арестованных, а только навредить им, причем многократно, так как после этого юридические доводы и аргументы уже не действуют.