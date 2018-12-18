Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожают убийством

При рассмотрении апелляционной жалобы о продлении футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием отпустить спортсменов на свободу, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...", - процитировали в пресс-службе суда текст письма с сохранением орфографии и пунктуации.

В Мосгорсуде отметили, что информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия незамедлительных и необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей. Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.

Вместе с тем, в Мосгорсуде напомнили о недопустимости оказания давления на суд.