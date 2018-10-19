Адвокат Кокорина-младшего: "Нет оснований считать 19-летнего парня опасным для общества"

Адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла – Вячеслав Барик выступил с заявлением после отклонения апелляции его клиента на решение о заключении под стражу в СИЗО-2 до 8 декабря.

– Сразу хочу сказать – много комментариев я давать не могу, поскольку у нас отобрали подписку о неразглашении, тех обстоятельств, которые становятся нам известны в ходе расследования этого дела, – сказал Барик. – Наша жалоба отклонена, до 8 декабря мой подзащитный останется в изоляторе.

Конечно, мы считаем незаконным постановление об избрании меры пресечения и постановление об отказе в удовлетворении нашей жалобы. Нет никаких оснований, на мой взгляд, для того, чтобы этого юного 19-летнего парня, студента, считать опасным для общества или способным повлиять на расследование уголовного дела. Оно расследуется очень опытной группой следователей, к ним прикреплены оперативные сотрудники. Я, честно, не понимаю, каким образом он может повлиять на них или на потерпевших, или на свидетелей.

Также мне непонятно, почему не была выбрана мера пресечения "домашний арест". Она удовлетворяет всем требованиям, что и заключение под стражу. Он также был бы изолирован от общества, но находился бы дома и смог бы защищать свои интересы против такой крупной государственной машины – обвинения, которое, на мой взгляд, не всегда объективно подходит к расследованию. В том числе, из-за негативного общественного резонанса. (Андрей Михайлов)

Кокорин-младший вместе с братом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым был помещен в СИЗО по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин подал апелляцию в Мосгорсуд на перевод его под домашний арест.

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