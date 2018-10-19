14:22 | Футбол — РПЛ

Адвокат Глушакова прибыла в Никулинский районный суд. Там рассмотрят дело о разводе

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Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова​, прибыла в Никулинский районный суд Москвы, где сегодня пройдет заседание по поводу определения места жительства детей футболиста и его жены Дарьи. 16 октября суд перенес рассмотрение на три дня, чтобы сторона Глушакова смогла ознакомиться с новыми доказательствами, представленными истцами.

24 сентября хавбек подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей в месяц. Сторона Дарьи сумела убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства семьи. При этом по словам Сергея Жорина, адвоката Дарьи, Глушаков вывел с общих счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость супругов. (Арман Мкртчян)

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