Адвокат Дениса Глушакова ответила на критику ее клиента адвокатом Дарьи

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова по бракоразводному процессу с женой Дарьей, прокомментировала "СЭ" высказывание коллеги Сергея Жорина, который представляет интересы супруги футболиста.

Жорин написал в своем Твиттере "Денис, видимо, действительно, не очень хороший человек" в комментарии под постом о том, что болельщики, пришедшие попрощаться с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой после его пресс-конференции в Москве, оскорбляют Глушакова.

– Согласны с высказыванием Жорина? – вопрос Дубровской.

– Это всего лишь его мнение. (Арман Мкртчян)

Адвокат Дарьи Глушаковой - о Денисе: "Видимо, на самом деле не очень хороший человек" //

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Действия Дениса в ходе бракоразводного процесса указывают на его непорядочность"