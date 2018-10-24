Адвокат Дарьи Глушаковой - о Денисе: "Видимо, на самом деле не очень хороший человек"

Адвокат супруги хавбека "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин в своем Твиттере поделился ссылкой на видео, на котором болельщики красно-белых выкрикивают оскорбления в адрес полузащитника.

- Глушаков - г***он, - кричали болельщики после прощальной пресс-конференции бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

- Видимо, действительно не очень хороший человек, - так прокомментировал это видео Жорин.

Напомним, в настоящее время Глушаков находится в процессе развода со своей женой Дарьей. Игрок был переведен в дубль после скандала с лайками вокруг поста известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова.

После отставки Карреры Глушаков вновь приступил к тренировкам с основным составом, однако не полетел на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".

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