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Адвокат братьев Кокориных рассказала об условиях в Бутырке

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Один из адвокатов нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала об условиях содержания игрока и его брата в Бутырской тюрьме. Ближайшие два месяца они проведут там.

 
Александр Кокорин (в центре) со своим личным водителем и другом, еще одним фигурантом дела с двумя драками Геннадием Куропаткиным (слева) и Аланом Чочичевым.Кто и зачем защищает Кокорина и Мамаева

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде. Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо. Ваша поддержка очень важна для них", - написала Стукалова в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде. Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо. Ваша поддержка очень важна для них. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 16 Окт 2018 в 2:55 PDT

 

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