Адвокат братьев Кокориных рассказала об условиях в Бутырке

Один из адвокатов нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала об условиях содержания игрока и его брата в Бутырской тюрьме. Ближайшие два месяца они проведут там.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде. Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо. Ваша поддержка очень важна для них", - написала Стукалова в Инстаграме.