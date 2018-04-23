Адам Натхо: "Приоритет для Бибраса - остаться в ЦСКА, но пока определенности нет"

Адам Натхо, отец полузащитника "Локомотива" Амира Натхо, рассказал, что приоритетом для его родственника, хавбека ЦСКА Бибраса Натхо остается армейский клуб. При этом он отметил, что последний раз переговоры с красно-синими проходили в начале весны. На данный момент они не были возобновлены.

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Контракт 30-летнего израильтянина с ЦСКА истекает по окончании текущего сезона.

- Пока определенности с будущим Бибраса нет, - сказал Адам Натхо. - Переговоры были в начале весны, но пока их больше не возобновляли. Сам Бибрас не отказывался продлять контракт.

- Что хочет сам Бибрас? В недавнем интервью он отметил, что планирует еще поиграть в Европе.

- Он так не говорил, его перефразировали. Бибрас сказал так - если поступит предложение от ведущего европейского клуба, тогда будет готов его рассмотреть. А в среднюю команду переходить нет смысла.

- Значит, он хочет пока остаться в ЦСКА?

- Желание есть. Приоритетом все равно остаются красно-синие. Это топовый клуб в России. А уезжать в Испанию или Англию и бороться там за выживание нет смысла. Лучше быть на вершине здесь. (Павел ГУРЕВИЧ)

Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года. В сезоне-2017 он провел за армейцев 41 матч во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 9 голевых передач.

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