Абель Эрнандес: "Рассчитываю остаться в ЦСКА надолго"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после победы в матче 17-го тура РПЛ над "Енисеем" (2:1) подчеркнул, что он привык к холодной погоде. 28-летний уругваец не выходил на поле больше месяца – в начале ноября он получил повреждение в игре с "Динамо".

– Привыкли уже к морозу?

– Да, я привык к такой температуре. Так получилось, что четыре года я играл в Австрии. Климат там похожий на российский, поэтому к холоду уже привык.

– А к партнерам по команде? Уже есть взаимопонимание?

– Да, конечно. Я уже привык к требованиям тренера. Взаимопонимание с партнерами тоже на хорошем уровне, несмотря на то, что я на длительный период времени выбыл из строя из-за травм, но сейчас уже вернулся. Считаю себя частью команды.

– Как здоровье? Рассчитываете сыграть в Мадриде?

– Здоровье нормальное. Я полностью оправился от травмы. Каждый футболист хочет играть постоянно, с первых минут в каждой встрече.

- Всех волнует ваш контракт. Вы останетесь в ЦСКА? От чего это зависит?

- Этот вопрос переадресую клубу. Пусть руководство принимает решение. Что касается меня – я очень доволен и рад играть в ЦСКА. Я считаю, этот клуб мой, чувствую себя здесь, как дома, и делаю все возможное, чтобы постоянно быть в распоряжении тренера и не подводить его своим отсутствием. А окончательное решение будет принимать руководство.

- Насколько довольны тем, как вы провели последний отрезок чемпионата?

- Конечно, не доволен, как провел этот период времени, потому что выбыл из строя из-за травм на длительное время, но я рассчитываю, что останусь здесь надолго и в следующем году смогу полностью раскрыться и продемонстрировать весь свой талант. (Елена Григорьевская)