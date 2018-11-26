82% клубов премьер-лиги имеют положительную динамику посещаемости

Практически все клубы российской премьер-лиги в сезоне-2017/18 показали положительную динамику посещаемости домашних матчей по сравнению с предыдущим годом, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC.

У петербургского "Зенита", например, рост составил сразу 174,1%, в связи с открытием нового стадиона. Клубами, показавшими отрицательную динамику в прошлом сезоне стали московский "Спартак" (-5,4%), "Анжи" (-5,7%) и "Амкар" (-21,1%). (Александр Рогулев)

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