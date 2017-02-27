14:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

28 февраля ЦСКА начнет готовиться к игре с "Зенитом" в Ватутинках

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Завтра футболисты ЦСКА пройдут медосмотр и соберутся на базе в Ватутинках, где возобновят тренировочный процесс и продолжат подготовку к игре 18-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует клубная пресс-служба. Вчера команда вернулась в Москву после сбора в Испании, а сегодня тренерский штаб команды предоставил футболистам выходной.

Напомним, что матч ЦСКА – "Зенит" состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/podgotovka-prodolzhitsya-v-vatutinkakh/

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