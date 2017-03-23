17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

27 марта Миланов начнет восстановление на базе ЦСКА

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Сегодня игроки ЦСКА собрались на базе в Ватутинках после трех выходных дней, информирует официальный сайт армейцев. Тренировки проходят без игроков, вызванных в свои сборные. Один из них, полузащитник Георгий Миланов, вернется в расположение ЦСКА раньше намеченного срока. 25-летний болгарин в сборной получил повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава, из-за чего пропустит порядка трех недель. Медицинский штаб ЦСКА совместно с врачами сборной Болгарии контролирует процесс реабилитации хавбека. С понедельника, 27 марта, Миланов приступит к восстановительным процедурам на базе в Ватутинках.

Напомним, что 26 марта ЦСКА проведет товарищеский матч против "Арсенала".

Миланов выбыл на 3 недели //
Георгий Миланов: "Около четырех недель я не смогу играть"

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vozobnovili-trenirovki-1/

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grover

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