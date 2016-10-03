14:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче "Зенит" - "Спартак"

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Ростовский арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче чемпионата России между  "Зенитом" и "Спартаком" (4:2). Об этом сообщил председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников. Сегодня судейско-инспекторский комитет рассмотрел работу арбитров в первых девяти турах премьер-лиги и ФНЛ.

 
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- Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали.

Напомним, после встречи генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито, после чего в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей.

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Kh.P

Да не, гол нормальный и Кришито по-хорошему отправлять на отдых надо было... Судья не компьютер, повелся на помощника, а надо было свою линию гнуть на то ты и главный. Нервы и ответственность, не готов на такие матчи...и мало таких готовых.

16:03

tryam

не свистнул, так как побоялся удалять защитника, ведь Спартак мог потом сравнять, и находился в пару метрах от эпизода, короче, судья продажная

16:00

Stalex81

syncom Согласен, но там с 3 или 4 повтора можно увидеть фол на не владеющем мячом питерце. Но в эпизоде с Промесом даже в динамике фол был очевиден. А при просмотре повторов волосы дыбом встают - как такое можно не свистнуть?!

15:59

syncom

и второй гол Спартака надо было отменить

15:54

Stalex81

Понимаете, тот фол назначил бы любой судья даже не видя эпизода, такие моменты всегда в пользу атакующей команды трактуются. Желтая карточка - это уже предмет для дискуссии, хотя, если свистишь фол - желтая за срыв быстрой атаки автоматом должна быть. Необъяснимо, почему Иванов не свистнул.

15:50

Kh.P

Говорят только об этом ляпе, а их было несколько в сторону обеих команд... Я за Зенит и если предвзято смотреть матч, то за удар локтем по Дзюбе - желтая 100%, можно и красную показать если бы Дзюба заорал и конвульсии изобразил. Нету тут же желтой наградили, а Маурисио почему тогда не наказали? Глушаков еще раньше мог бы в раздевалку отдыхать пойти за постоянное недовольство своей игрой. Внимательно посмотрев на нырок-подскок Промеса и ему можно желтую отрядить, правда Кришито зря ручки шаловливые на него положил. В общем не день этого судьи и помощник ему не помог.

15:42

fedland

Как понимать "получил неуд". Должна быть гильотина и пожизненное отстранение от футбола. Случайный человек в футболе. Теперь за выполнение заказа Зенита ему хватит на всю оставшуюся жизнь...

15:42

Производственник

Все равно 15 октября Ростов раздербанит свиней,вот судье будет тяжело с этими склочникми,надеюсь ,что выдежит

15:37

Irol Alex

Proplatili po- xodu oboih Ivanovyh

15:35

Irol Alex

болельщик 39 Ja izviniajusj, 39 eto Vash IQ? Spartak Liubiat bolshe chem vse ostalnye kluby Rossii vmeste vziatye. A Vam by posovetoval bolshe vnimanija udelitj detiam, vedj oni ostalisj bez shkoljnyh obedov - vedj zenitu nuzen stadion i bablo dlia sudej...

15:33

Производственник

ВЫКЛЯНЧИЛИ

15:31

gayduk

Только пожизненная дисквалификация этого ростовского клоуна может спасти реноме Валентина Иванова

15:29

Stalex81

umet Да ничего особенного не случилось. Убили, как убивают провинциальные клубы в играх с москвичами и питерцами. Одна лишь разница - Спартак отстаивает свои права, в том числе истериками на этом сайте, а все остальные молчат и принимают как должное.

15:28

болельщик 39

Именно за эти плачь и стоны Спартак ненавидит вся Россия..Не надо занимать чужие места в еврокубках..

15:25

П_о_в_а_р

Platinum1991 ----------------------------------- Алла, ВСЕГДА интересовал вопрос, ПОЧЕМУ ты пишешь ПОЛОВИНУ слово обычным ШРИФТОМ, а половину КАПСОМ. Если читать ТВОИ превеликие (в плане объёма и кретинизма) ПОСТЫ, где ОБЫЧНЫЙ шрифт это РАЗМЕРЕННЫЙ спокойный голос, а КАПС это типа ТЫ орёшь, то к тому БРЕДУ что нарисовано у тебя в ПОСТЕ добавляется ещё и НЕПОВТОРИМАЯ интонация.)) ИНОГДА это невероятно ЗАБАВНО... первые раз СТО.)

15:18

umet

А что собственно случилось? Спартак на один матч оказался в шкуре обычного провинциального клуба,которых всегда так судят в играх с москвичами и питерцами.... Все болельщики России(не Москва и Питер) могут это подтвердить.

15:16

vaysman

похоже сергей иванов приболел раньше валентина иванова . косяков куча и не только на этом эпизоде.

15:11

catcher-in-the-rye

Столько шума подняли из-за того, что судья ошибся не в пользу Спартака. Но все молчат, когда наоборот происходит. Вспомните Локо, например. Или Анжи. КБ теряют мяч в атаке, Анжи бежит в контратаку, Ещенко перехватывает рукой, пас вперед и гол. 1:0 Спартак повел в начале матча. Комментарии: победа на классе

15:11

Platinum1991

Как только надо отвечать, так СРАЗУ и РЕЗКО Валентин Иванов - ПРИБОЛЕЛ! А кому нужен такой безвольный, СГОВОРЧИВЫЙ и податливый руководитель, который обслуживает судейские интересы газпромовских??? Кто с таким ПРОВАЛЬНЫМ судейством будет РАЗБИРАТЬСЯ??? Работа СУДЕЙСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА РФС просто ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ! Из года в год, и ВСЁ ХУЖЕ и ХУЖЕ, и НАГЛЕЕ и ПОДЛЕЕ!!! Так судить и ЧУДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Надо с этим разбираться и наводить порядок! В России МНОГО делается для развития футбола, а СУДЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РФС тащит весь наш футбол ВНИЗ в ПРОПАСТЬ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы. Цена вопроса и судьи свистят нужный результат! Всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО московскими командами и Зенитом и на год уже ВПЕРЁД!!! Почему Виталий Мутко молчит? Почему он закрыл глаза на это судейское БЕЗОБРАЗИЕ! Мутко использует судейский ресурс для помощи Зениту! Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить судейский беспредел! Много ШУМА из НИЧЕГО! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ??? Почему тогда было мало ШУМА, а сейчас ВАГОН и целая тележка с трамвайной остановкой на пути! Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству! Судья ЗАДУШИЛ Спартак в победном ЗАРОДЫШЕ и ПРИКАЗАЛ Спартаку ПРОИГРАТЬ. Петровский ПРИГВОЗДИЛ Спартак к безобразному судейству. А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы трудящихся Газпрома??? НАДО срочно ВВОДИТЬ ВИДЕО ПОВТОРЫ!!!

14:58

А380726

Да ладно, забухал как всегда Валик. Вчера ему лично Милоер наливал в ВИП-ложе. Кстати, и Сережка Родионов там был замечен со стаканом вискаря :)

14:57

HONESTO

это не наказание

14:56

crazysun78

двойка полюбому дороже.. ))

14:56

Жорик Вартанов

ну все, 2 ему поставили, арбитр наказан)

14:52

marksan

Можно только посмеяться! Иванов приболел... Трус!

14:51

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Материалы других СМИ