Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче "Зенит" - "Спартак"

Ростовский арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2). Об этом сообщил председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников. Сегодня судейско-инспекторский комитет рассмотрел работу арбитров в первых девяти турах премьер-лиги и ФНЛ.

- Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали.

Напомним, после встречи генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито, после чего в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей.