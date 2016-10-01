Массимо Каррера - про музей: "Здесь все пронизано духом "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" осмотрел экспозицию Зала славы красно-белых, информирует официальный сайт клуба. Наставник вместе с женой Пинни приехал на "Открытие Арену", чтобы познакомиться с клубным музеем "Спартака", который открылся в этом году.

Директор музея Алексей Матвеев рассказал итальянскому специалисту об основании клуба и его более чем 90-летней истории, о самых выдающихся футболистах и тренерах, подчеркнув: ни одна российская команда не может соперничать со "Спартаком" по числу выигранных трофеев.

– Великолепный музей, вызывающий сильные эмоции, – отметил Каррера. – Здесь все пронизано духом "Спартака", духом побед. Я с большим интересом познакомился с тем, как рос и развивался наш футбольный клуб, с его легендарными футболистами, тренерами и президентами. Что ж, мы постараемся сделать все возможное, чтобы эта коллекция пополнилась новыми призами. Наша цель – снова привести "Спартак" к победе.

Наибольшее впечатление на тренера, по его словам, произвели рассказы о жизни основателя "Спартака" Николая Старостина и лучшего спартаковского бомбардира, олимпийского чемпиона Никиты Симоняна.

У интерактивного стенда, где можно увидеть фото и виде с участием спартаковских футболистов всех времен, Каррера попросил вывести на экран материалы с лучшими голами генерального директора клуба Сергея Родионова, а посмотрев видеоролик, высоко оценил класс его игры.

При знакомстве с интерактивной книгой клубных рекордов главный тренер узнал, что один из его нынешних подопечных, Джано Ананидзе, уже вошел в историю, став самым молодым автором спартаковского гола в чемпионатах страны.