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Массимо Каррера - про музей: "Здесь все пронизано духом "Спартака"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" осмотрел экспозицию Зала славы красно-белых, информирует официальный сайт клуба. Наставник вместе с женой Пинни приехал на "Открытие Арену", чтобы познакомиться с клубным музеем "Спартака", который открылся в этом году.

Директор музея Алексей Матвеев рассказал итальянскому специалисту об основании клуба и его более чем 90-летней истории, о самых выдающихся футболистах и тренерах, подчеркнув: ни одна российская команда не может соперничать со "Спартаком" по числу выигранных трофеев.

– Великолепный музей, вызывающий сильные эмоции, – отметил Каррера. – Здесь все пронизано духом "Спартака", духом побед. Я с большим интересом познакомился с тем, как рос и развивался наш футбольный клуб, с его легендарными футболистами, тренерами и президентами. Что ж, мы постараемся сделать все возможное, чтобы эта коллекция пополнилась новыми призами. Наша цель – снова привести "Спартак" к победе.

Наибольшее впечатление на тренера, по его словам, произвели рассказы о жизни основателя "Спартака" Николая Старостина и лучшего спартаковского бомбардира, олимпийского чемпиона Никиты Симоняна.

У интерактивного стенда, где можно увидеть фото и виде с участием спартаковских футболистов всех времен, Каррера попросил вывести на экран материалы с лучшими голами генерального директора клуба Сергея Родионова, а посмотрев видеоролик, высоко оценил класс его игры.

При знакомстве с интерактивной книгой клубных рекордов главный тренер узнал, что один из его нынешних подопечных, Джано Ананидзе, уже вошел в историю, став самым молодым автором спартаковского гола в чемпионатах страны.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95068/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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shms

Отмазка у него готова-нас порвали потому, что вместо того, чтобы заниматься с командой перед матчем, мне пришлось по музею шарахаться и любоваться голами родионова

15:38

shms

Карера с 5 августа в спаме, только сейчас додумался в музей сходить. Позорище

15:33

shms

sergant89, им теперь осталось только по музеям ходить и вспоминать далекое прошлое, раз на поле ничего не могут

15:30

Форте пьяный

Лучше бы Каррера купил се кусок мыла и намылил анальное отверстие, на кануне матча с ЗЕНИТОМ!

15:29

баламошка

sergant89///////////////////////У нас трофеев в 4 раза больше, чем у вас, как и чемпионств, немытая босота.

15:21

sergant89

А у Спартака Федуна весь музей занимает единственный экспонат - кубок Копа дель Соль, все что удалось выиграть за последние 10 лет.

15:19

баламошка

У зенитовцев половину музея занимает статуя Гены Орлова.

15:16

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