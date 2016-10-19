Виталий Мутко: "У нас с итальянскими коллегами одно видение развития футбола"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что Федерация футбола Италии и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают ряд вопросов о сотрудничестве. По словам президента РФС, речь идет о спортивно-политических аспектах.

- У нас тесные и хорошие отношения с Федерацией футбола Италии, - сказал Мутко. - Обсуждаем ряд вопросов о серьезном сотрудничестве. Речь идет о спортивно-политических аспектах. У нас одно видение развития футбола. Будет обучение тренеров, судей, специалистов футбола. Не обошли стороной вопросы подготовки к чемпионату мира, ждем наших друзей из Италии в 2018 году.

Италия – это экзотика, грация, искрометный футбол. Итальянцев в России любят. Уверен, сборная Италии приедет в Россию. Подписание меморандума о сотрудничестве между РФС и Федерацией футбола Италии – только начало работы. (Сергей АСТАХОВ)