10:27 | ФУТБОЛ

Виталий Мутко: "У нас с итальянскими коллегами одно видение развития футбола"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что Федерация футбола Италии и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают ряд вопросов о сотрудничестве. По словам президента РФС, речь идет о спортивно-политических аспектах.

- У нас тесные и хорошие отношения с Федерацией футбола Италии, - сказал Мутко. - Обсуждаем ряд вопросов о серьезном сотрудничестве. Речь идет о спортивно-политических аспектах. У нас одно видение развития футбола. Будет обучение тренеров, судей, специалистов футбола. Не обошли стороной вопросы подготовки к чемпионату мира, ждем наших друзей из Италии в 2018 году.

Италия – это экзотика, грация, искрометный футбол. Итальянцев в России любят. Уверен, сборная Италии приедет в Россию. Подписание меморандума о сотрудничестве между РФС и Федерацией футбола Италии – только начало работы. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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yamsan

Страшно стало мне за итальянский футбол

10:53

yamsan

да как так то

10:53

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