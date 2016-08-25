Валерий Газзаев: "Бюджет РФС надо пересмотреть в пользу регионов"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, подчеркнул, что намерен больше внимания уделять развитию футбола в регионах, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Буду уделять самое большое внимание развитию футбола в регионах. Сейчас РФС выделяет региональным федерациям всего 500 000 рублей в год, а межрегиональным объединениям – 700 000. Фактически люди работают на голом энтузиазме.

На мой взгляд, бюджет РФС надо пересмотреть, увеличив финансирование до 3 млн и 6 млн рублей соответственно. Именно в регионах рождаются звезды футбола. Хотя регионы всегда обделены. Ими надо заниматься! А как оплачивается труд тренеров? В одном регионе мне сказали, что детский тренер получает 4600 рублей в месяц. Это ни в какие ворота не лезет!