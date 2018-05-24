УЕФА ужесточил правила финансового фейр-плей

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новую редакцию правил финансового фэйр-плей, который добавит денежным операциям клубов прозрачности, сообщает официальный сайт организации.

- Пока я президент УЕФА, здесь не будет места для тех, кто преследует собственные эгоистичные мотивы или скрывается за ложными отговорками, - заявил президент УЕФА Александер Чеферин. - Деньги не управляют футболом, его сегодняшнюю модель нужно уважать. Футбол не продается. Я никому не позволю приносить его в жертву на алтарь цинизма и беспощадного меркантилизма.

В новой редакции правил УЕФА обязал все клубы публиковать финансовую информацию, в том числе и выплаты агентам. Также введен ряд новых пунктов, которые помогут отслеживать состояние бюджетов клубов и сумму, которая была потрачена на трансферы в определенный период.