УЕФА ужесточил правила финансового фейр-плей

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новую редакцию правил финансового фэйр-плей, который добавит денежным операциям клубов прозрачности, сообщает официальный сайт организации.
- Пока я президент УЕФА, здесь не будет места для тех, кто преследует собственные эгоистичные мотивы или скрывается за ложными отговорками, - заявил президент УЕФА Александер Чеферин. - Деньги не управляют футболом, его сегодняшнюю модель нужно уважать. Футбол не продается. Я никому не позволю приносить его в жертву на алтарь цинизма и беспощадного меркантилизма.
В новой редакции правил УЕФА обязал все клубы публиковать финансовую информацию, в том числе и выплаты агентам. Также введен ряд новых пунктов, которые помогут отслеживать состояние бюджетов клубов и сумму, которая была потрачена на трансферы в определенный период.
tulupp
Только почему то такие команды, как ПСЖ и Милан в не правил.
18:14
Millwall82
Ага условные Легии и ПАОКи прощайте.
18:00
crazysun78
пункты были оплачены клубами топ-10...
17:59
баламошка
Да,да) Но всех мешков это не касается)
17:49