17:35 | Футбол

УЕФА ужесточил правила финансового фейр-плей

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Исполнительный комитет УЕФА утвердил новую редакцию правил финансового фэйр-плей, который добавит денежным операциям клубов прозрачности, сообщает официальный сайт организации.

- Пока я президент УЕФА, здесь не будет места для тех, кто преследует собственные эгоистичные мотивы или скрывается за ложными отговорками, - заявил президент УЕФА Александер Чеферин. - Деньги не управляют футболом, его сегодняшнюю модель нужно уважать. Футбол не продается. Я никому не позволю приносить его в жертву на алтарь цинизма и беспощадного меркантилизма.

В новой редакции правил УЕФА обязал все клубы публиковать финансовую информацию, в том числе и выплаты агентам. Также введен ряд новых пунктов, которые помогут отслеживать состояние бюджетов клубов и сумму, которая была потрачена на трансферы в определенный период.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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tulupp

Только почему то такие команды, как ПСЖ и Милан в не правил.

18:14

Millwall82

Ага условные Легии и ПАОКи прощайте.

18:00

crazysun78

пункты были оплачены клубами топ-10...

17:59

баламошка

Да,да) Но всех мешков это не касается)

17:49

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