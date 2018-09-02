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СМИ: В Лужниках нашли неразорвавшийся снаряд

Вид на Лужники. Фото Федор УСПЕНСКИЙ., "СЭ"
Вид на Лужники. Фото Федор УСПЕНСКИЙ., "СЭ"

Сотрудники коммунальных служб обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории "Олимпийского комплекса "Лужники", сообщает ТАСС. Боеприпас, предположительно, относится к периоду Великой Отечественной войны.

- Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе московской полиции. -  Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей.

Планируется, что боеприпас будет вывезен в безопасное место и уничтожен.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/proisshestviya/5515106

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