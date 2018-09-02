СМИ: В Лужниках нашли неразорвавшийся снаряд

Сотрудники коммунальных служб обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории "Олимпийского комплекса "Лужники", сообщает ТАСС. Боеприпас, предположительно, относится к периоду Великой Отечественной войны.

- Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе московской полиции. - Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей.

Планируется, что боеприпас будет вывезен в безопасное место и уничтожен.