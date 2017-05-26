Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира 4-й год подряд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду четвертый год подряд лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира, по мнению Forbes. Доход 32-летнего португальца оценивается в 93 миллиона долларов, из которых 58 миллионов – это зарплата и бонусы в клубе.

Доход форварда "Барселоны" Лионеля Месси – 80 миллионов долларов и второе место в рейтинге. 50 миллионов игрок получил в качестве зарплаты и бонусов в клубе. Третье место у его одноклубника Неймара – 37 миллионов (15 миллионов – зарплата и бонусы).

Далее идут форвард "Реала" Гарет Бэйл (34 миллиона), форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович (32 миллиона), его одноклубник Уэйн Руни (23,6 миллиона), нападающий "Барселоны" Луис Суарес (23,3 миллиона), форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (22,6 миллиона), полузащитник "Реала" Хамес Родригес (21,9 миллиона), на десятом месте рейтинга – полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (21,2 миллиона).