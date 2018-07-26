Президент Немецкого футбольного союза отверг обвинения в расизме после ухода Езила из сборной

Глава Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель заявил, что для него неприемлема любая форма расовой вражды. Ранее полузащитник Месут Езил покинул сборную Германии по причине дискриминации со стороны этой организации.

- Мы придерживаемся своих ценностей, поэтому критически отнеслись к фотографии Езила с президентом Эрдоганом, - приводит слова Гринделя официальный сайт Немецкого футбольного союза. - Я очень сожалею, что она была неверно использована для расистских лозунгов. Хочу сказать, для меня как человека и для нашей организации очевидно, что любая форма расовой вражды неприемлема ни при каких обстоятельствах. Это касается случаев с Боатенгом и Езилом.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014.