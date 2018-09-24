Педрос, возглавляющий "Лион" - лучший тренер женских команд в 2018 году

Лучшим тренером женских команд в 2018 года был признан Рейнальд Педрос, возглавляющий "Лион". Об этом объявили на церемонии вручения наград ФИФА.

Под руководством специалиста "Лион" в прошлом сезоне выиграл женскую Лигу чемпионов. Также стала победителем чемпионата Франции, ни разу не проиграв за сезон, и дошла до финала национального клуба.

46-летний тренер возглавляет "Лион" с 2016 года.