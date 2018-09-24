Педрос, возглавляющий "Лион" - лучший тренер женских команд в 2018 году

Лучшим тренером женских команд в 2018 года был признан Рейнальд Педрос, возглавляющий "Лион". Об этом объявили на церемонии вручения наград ФИФА.
Под руководством специалиста "Лион" в прошлом сезоне выиграл женскую Лигу чемпионов. Также стала победителем чемпионата Франции, ни разу не проиграв за сезон, и дошла до финала национального клуба.
46-летний тренер возглавляет "Лион" с 2016 года.
Congratulations, Reynald Pedros 👏– FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Women's Coach 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/dKDXBHW3km
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